Мелочь, но приятно же.

Компания Valve решила особым образом отметить десятилетие популярного сетевого шутера Counter-Strike: Global Offensive, подготовив и выпустив для него специальное обновление. Апдейт включает в себя уникальную капсулу с наклейками и кое-какие прибавления в пуле карт.

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Так, обновление добавило в игру классическую карту Tuscan во все режимы. Такая же приятная участь постигла локации Anubis и Breach. А вот Iris и Climb были удалены, но важно не только это. Игроки в Counter-Strike: Global Offensive могут найти капсулу с 65 наклейками и памятную монетку, которую можно получить за прокачку уровня на прайм-аккаунте.

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Публикуя информацию по десятилетию шутера, разработчики из Valve отдельно напомнили, что за последний год (то есть, буквально последние 12 месяцев) в Counter-Strike: Global Offensive сыграло более 20 миллионов геймеров каждый месяц. В случае с киберспортом речь идёт о 2,7 миллионах зрителей крупнейших мейджор-турниров.