Неплохой результат для нишевого продукта.

Авторы игрового хоррор-сериала Layers of Fear сообщили о том, что с момента своего появления данная серия смогла привлечь более 12 миллионов игроков на всех платформах. Информация была обнародована в финансовом отчёте издательства Bloober Team, которое оказывало поддержку в разработке всех частей Layers of Fear.

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В итоговом документе по первому полугодию 2022-го также идёт речь о рекордных доходах с продаж. На языке цифр это выглядит следующим образом: 7,7 миллиона долларов выручки и 1,9 миллионов долларов чистого дохода. В отчёте указывается, что лучше всего по продажам за отчётный период показали себя Observer System Redux и The Medium.

Финансовый отчёт Bloober Team в очередной раз напоминает, что новая часть Layers of Fear уже находится в разработке. Проект создают на базе Unreal Engine 5, в списке целевых платформ есть PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Вполне возможно, анонс следующего хоррора в хорошо знакомой серии состоится на грядущей выставке gamescom 2022.

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Проверить как там обстоят дела с отзывами Layers of Fear в магазине Steam мы не можем: как и многие другие издательства, Bloober Team решила закрыть страницы со своими играми для жителей России и Беларуси.