Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Все части серии хорроров Layers of Fear смогли привлечь более 12 миллионов игроков
Неплохой результат для нишевого продукта.
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

Авторы игрового хоррор-сериала Layers of Fear сообщили о том, что с момента своего появления данная серия смогла привлечь более 12 миллионов игроков на всех платформах. Информация была обнародована в финансовом отчёте издательства Bloober Team, которое оказывало поддержку в разработке всех частей Layers of Fear.

реклама

В итоговом документе по первому полугодию 2022-го также идёт речь о рекордных доходах с продаж. На языке цифр это выглядит следующим образом: 7,7 миллиона долларов выручки и 1,9 миллионов долларов чистого дохода. В отчёте указывается, что лучше всего по продажам за отчётный период показали себя Observer System Redux и The Medium.

Финансовый отчёт Bloober Team в очередной раз напоминает, что новая часть Layers of Fear уже находится в разработке. Проект создают на базе Unreal Engine 5, в списке целевых платформ есть PC, PlayStation 5, Xbox Series X и S. Вполне возможно, анонс следующего хоррора в хорошо знакомой серии состоится на грядущей выставке gamescom 2022.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Проверить как там обстоят дела с отзывами Layers of Fear в магазине Steam мы не можем: как и многие другие издательства, Bloober Team решила закрыть страницы со своими играми для жителей России и Беларуси.

#bloober team #layers of fear
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Bloober Team прокомментировала слух о работе над ремейком Silent Hill 2
Анонсирована Layers of Fears — новая часть знаменитого хоррор-сериала
Bloober Team готовится к скорому анонсу следующей части Layers of Fear
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
68
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
39
Почему тестировщики не любят AMD
214
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
36
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
55
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
28
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
51
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
8

Сейчас обсуждают

Antichrist606
15:59
Начнем с того, мой маленький хомячёк, что огрызки стоят по 70-100к+, и никак дешевле чем 50к быть не могут...
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
ptlrkptt
15:59
похоже на фотошоп
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
Bnertiagfh
15:59
Для АМД используется штатная пластина, стойки и те длинные кривые скобы. Штатная кстати лучше всех остальных, самая крепкая, а производитель кулера ещё и экономит, что даёт снизить цену.
DeepCool выпускает башенный кулер AK500 в строгом стиле, с TDP до 240 Вт и поддержкой AMD Ryzen 7000
linux4ever
15:58
Клоны ZX spectrum были довольно популярными.
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
ахахах
15:58
а их уже за 200 тысячать уничтожили,там уже некому на украинских фронтах орать
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
Antichrist606
15:57
Видишь ли, если разобраться, то арм процессоры никогда не принадлежали огрызку, это модификация сделанная арм под заказ огрызка. Огрызок же, закупает процессора для более мощных устройств у АМД, ранее...
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
ptlrkptt
15:56
Мой родственник был охранником у Сталина. Но для тебя это ничего не скажет. И его чуть не убил сам же Сталин, но потом помиловал. Многие мои родственники были убиты или сосланы или уехали в США.
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
wolfire
15:55
да вообще многое на старте плохо, теже видеокарты например как часто было когда люди покупают что-то только что вышедшее, а ты просто смотришь, потом читаешь новости типа там проблемы, или проходит ме...
AMD откладывает запуск процессоров Ryzen 7000 из-за проблем с BIOS
ptlrkptt
15:54
у меня есть родственник в **О.
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
GrozaX
15:53
Угу
Electronic Arts подарила FIFA 23 игрокам, которые воспользовались ошибкой в ценообразовании
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем