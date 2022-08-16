Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Мультиплеерный средневековый слэшер Mordhau выйдет на консолях
И трейлер по такому случаю имеется.
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

Разработчики из студии Triternion намерены выпустить свой многопользовательский средневековый экшен Mordhau на консолях. По случаю официального анонса авторы опубликовали отдельный трейлер, в котором указывается, что игра, изначально вышедшая на ПК в 2019 году, должна появиться на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.

реклама

Даты релиза консольных версией Mordhau пока нет. Напомним, данный проект предлагает игрокам принять участие в средневековых баталиях с видом от первого и третьего лица. Такие сражения могут насчитывать 80 игроков. Как пишут сами разработчики, все события здесь происходят в вымышленном, но правдоподобном мире.

Из ключевых особенностей Mordhau стоит выделить следующие моменты:

  • Масштабные битвы: от небольших сражений до тотальной войны на 64 игроков в режимах Frontline и Invasion.
  • Совместная и автономная игра: сражайтесь против полчищ врагов бок о бок с друзьями в совместном режиме Horde или отрабатывайте навыки против ИИ в автономном режиме.
  • Свобода действий в ближнем и дальнем бою: получите полный контроль над персонажем и атаками и найдите свой уникальный стиль.
  • Детальная настройка персонажа: меняйте внешность, собирайте оружие из разнообразных элементов и подбирайте доспехи, чтобы создать идеального воина.
  • Огромный арсенал оружия и снаряжения: бегите на врагов с двуручным мечом наперевес, выпускайте град из стрел или стройте укрепления.
  • Сражения повсюду: участвуйте в кавалерийских атаках, сражайтесь на штурмовых лестницах и управляйте осадными орудиями, среди которых катапульта и баллиста.
  • Ожесточенный и кровопролитный бой: чувствуйте каждый удар и беспощадно рубите конечности, сея хаос в стане врага. (Кровь и натурализм можно отключить.)
  • Реалистичные битвы: Mordhau — игра с правдоподобными сражениями, сохраняющая баланс между захватывающим игровым процессом и реализмом.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

На момент публикации материала у данного проекта было 81 % положительных отзывов из более 84 тысяч написанных.

#mordhau #triternion
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени
120
Почему тестировщики не любят AMD
150
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)
23
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
126
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
86
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
69
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
16
Рейтинг самых масштабных утечек данных с 2004 по 2021 годы
2
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
8
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
+

Сейчас обсуждают

Сергей Железняк
17:19
10 лет назад оставил берег винды и отплыл в Линукс. Перепробовал Федору, Магию, Убунту, но остановился на Минте -на мой взгляд наиболее удобна, дружелюбна. Из рабочих окружений понравилась Корица (cin...
Почему Linux Mint 21 Xfce Edition непригоден для нормального использования
Алексей Каренин
17:19
Только в долбоёбских тоталитарных странах типа Ирана, КНДР, Беларуси и других говно-режимов, менты задерживают людей за пустые листки. Выйди с листком, получи пизды, а потом приходи и рассказывай
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
llucul
17:18
Там стоят всего лишь предприятия ,которые Коста -Рике -никаким боком не принадлежат .)))
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Manager
17:18
Вы учитываете только стоимость SSD. А есть еще и другие моменты. В лучшем случае при выходе SSD из строя надо будет найти (купить) новый SSD и восстановить на него систему и данные. В худшем - данные ...
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Академик
17:17
Офигенный пруф, надёжный как швейцарские часы. Поприколил, поднял своих утром в расположении. По мирняку не стрелял, вообще не стрелял по людям на видео. Но, это не главное, ведь под видео можно любую...
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
djon3volta
17:17
ФЕЙК орали они, глядя на вторую картинку сверху. ВыВсёВрёте )))
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
nukemall
17:16
Видел одного такого на пикабу: 24 февраля - "кудахтахтах, буду русню резать, зубами грызть", 24 июня - "пришла повестка, сбежал через Херсон в Крым, где в России работу искать?".
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
llucul
17:16
Автору - для начала узнайте побольше про такие компании как BlackRock и Vanguard . А уж потом можете и писать про высокотехнологичные инвестиции ))) Просто напомню ,что глава TSMC сказал ,на новость ...
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Алексей Каренин
17:16
Комментаторы конечно тупые как Задорнов
Доступные платы на базе чипсета B650 для CPU Ryzen 7000 появятся в продаже уже в октябре — инсайд
Алексей Костромин
17:16
Одна из самых доходных статей экспорта Коста-Рики это микропроцессоры и медицинское оборудования, про процент в мировом ВВП вообще говорить не приходится
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем