И трейлер по такому случаю имеется.

Разработчики из студии Triternion намерены выпустить свой многопользовательский средневековый экшен Mordhau на консолях. По случаю официального анонса авторы опубликовали отдельный трейлер, в котором указывается, что игра, изначально вышедшая на ПК в 2019 году, должна появиться на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.

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Даты релиза консольных версией Mordhau пока нет. Напомним, данный проект предлагает игрокам принять участие в средневековых баталиях с видом от первого и третьего лица. Такие сражения могут насчитывать 80 игроков. Как пишут сами разработчики, все события здесь происходят в вымышленном, но правдоподобном мире.

Из ключевых особенностей Mordhau стоит выделить следующие моменты:

Масштабные битвы: от небольших сражений до тотальной войны на 64 игроков в режимах Frontline и Invasion.

Совместная и автономная игра: сражайтесь против полчищ врагов бок о бок с друзьями в совместном режиме Horde или отрабатывайте навыки против ИИ в автономном режиме.

Свобода действий в ближнем и дальнем бою: получите полный контроль над персонажем и атаками и найдите свой уникальный стиль.

Детальная настройка персонажа: меняйте внешность, собирайте оружие из разнообразных элементов и подбирайте доспехи, чтобы создать идеального воина.

Огромный арсенал оружия и снаряжения: бегите на врагов с двуручным мечом наперевес, выпускайте град из стрел или стройте укрепления.

Сражения повсюду: участвуйте в кавалерийских атаках, сражайтесь на штурмовых лестницах и управляйте осадными орудиями, среди которых катапульта и баллиста.

Ожесточенный и кровопролитный бой: чувствуйте каждый удар и беспощадно рубите конечности, сея хаос в стане врага. (Кровь и натурализм можно отключить.)

Реалистичные битвы: Mordhau — игра с правдоподобными сражениями, сохраняющая баланс между захватывающим игровым процессом и реализмом.

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