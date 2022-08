Никак в современном игропроме без переносов релиза нельзя обойтись.

Предполагалось, что в конце сентября игроки, уставшие от шутеров и прочих хорроров, смогут отправиться на красную планету в рамках приключения Deliver Us Mars. Но, как и следовало ожидать от современного проекта, планам не суждено было сбыться: релиз новинки отложили, причём сразу на четыре с лишним месяца: до 2 февраля 2023 года.

Придумывать оригинальную причину переноса релиза разработчики из KeokeN Interactive не стали, ограничившись шаблонным заявлением о необходимости выделения дополнительного времени для того, чтобы проект предстал перед игроками во всей красе и без нелепых недоработок.

В Deliver Us Mars мы примем роль астронавта Кэти, которой необходимо будет разгадать тайны марсианской колонии и найти ответы на давно терзающие её вопросы. Deliver Us Mars является следующей игрой из цикла; первой была Deliver Us The Moon, релиз которой состоялся осенью 2019 года.