Как это было во всех предыдущих играх Bethesda.

Не секрет, что игры от Bethesda Game Studios на релизе кишмя кишат различными ошибками и недоработками, которые зачастую не просто портят впечатление от прохождения, но даже полностью препятствуют таковому. Так было и в Fallout 4, и в The Elder Scrolls V Skyrim, и в более ранних «Свитках». Так будет, по всей видимости, и в Starfield. И энтузиасты уже морально готовы к тому, что в следующем году им предстоит много трудиться, дабы оперативно «ремонтировать» то, что оставили в Starfield официальные девелоперы.

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Так, группа энтузиастов уже подготовила проект под названием Starfield Community Patch. По замыслу фанатов, в него будут входить различные исправления ошибок, в том числе огрехи в технических характеристиках оружия, проблемы с продвижением по квестовой линии и прочие огрехи, включая мелкие вроде опечаток и неправильного синтаксиса.

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Учитывая, что в тот же Skyrim без фанатских патчей играть строго не рекомендуется, рискнём предположить, что со Starfield ситуация будет не лучше. А учитывая масштабы местного игрового мира, работы у энтузиастов будет поистине невпроворот.