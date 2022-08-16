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Новости Software Алексей Сычёв
Суд определил личность ключевого свидетеля в споре Twitter и Илона Маска
Человек, имевший доступ к данным о количестве ботов, выступит с показаниями.
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Как поясняет Reuters, в рамках подготовки к слушанию дела о споре между Twitter и Илоном Маском (Elon Musk) определён ключевой свидетель, на показания которого рассчитывает отказывающийся покупать социальную сеть миллиардер. Кайван Бейкпур (Kayvan Beykpour), который проработал в Twitter с 2015 года по май текущего, к концу периода руководил командой специалистов, отвечавших за сбор и анализ данных о структуре ежедневной пользовательской аудитории этой социальной сети.

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Источник изображения: Business Insider

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Именно ему предстоит в суде объяснить, как определялась на тот момент доля сомнительных учётных записей. Илон Маск убеждён, что она превышает 5%, а Twitter придерживается обратного мнения. Первоначально адвокаты Илона Маска затребовали у органов правосудия США привлечь для дачи показаний 21 человека из числа сотрудников Twitter, но выбор пал лишь на Бейкпура, который в мае был уволен действующим руководством компании. Дать показания ему придётся даже с учётом того, что он уже не работает в Twitter.

#илон маск #twitter #судебное разбирательство #илон маск и twitter
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