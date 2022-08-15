Пока отечественная студия Mundfish готовится к публикации свежего игрового трейлера Atomic Heart, которая должна состояться вот уже в ближайшем будущем, без свежих сведений девелоперы нас не оставляют. Так, сегодня разработчики опубликовали пусть всего-навсего один геймплейный кадр в виде скриншота, но зато из него можно почерпнуть массу полезной информации.
реклама
Так, например, разработчики продемонстрировали, что герой может использовать две руки: в одной держать оружие, а другой применять различные суперспособности. Кроме того, на скриншоте можно разглядеть минималистический пользовательский интерфейс. Что означают конкретные его элементы, пока непонятно, но, надеемся, уже совсем скоро эта загадка перестанет быть таковой.
Релиз Atomic Heart должен состояться до конца года — в период с сентября по декабрь включительно. По крайней мере, о смене планов относительно релиз представители Mundfish не заявляли.