Он здесь ненавязчивый.

Пока отечественная студия Mundfish готовится к публикации свежего игрового трейлера Atomic Heart, которая должна состояться вот уже в ближайшем будущем, без свежих сведений девелоперы нас не оставляют. Так, сегодня разработчики опубликовали пусть всего-навсего один геймплейный кадр в виде скриншота, но зато из него можно почерпнуть массу полезной информации.

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Так, например, разработчики продемонстрировали, что герой может использовать две руки: в одной держать оружие, а другой применять различные суперспособности. Кроме того, на скриншоте можно разглядеть минималистический пользовательский интерфейс. Что означают конкретные его элементы, пока непонятно, но, надеемся, уже совсем скоро эта загадка перестанет быть таковой.

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Релиз Atomic Heart должен состояться до конца года — в период с сентября по декабрь включительно. По крайней мере, о смене планов относительно релиз представители Mundfish не заявляли.