Из-за чего всё это — вы и сами знаете.

Некоторые СМИ сообщили о том, что стартапы с российскими основателями столкнулись из-за санкций с серьёзными финансовыми и административными трудностями. Речь идёт о жителях американского штата Делавэр, который считается самой популярной юрисдикцией для регистрации компаний и ведения бизнеса в США и за рубежом.

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Сейчас из-за санкций основатели стартапов жалуются на то, что с ними отказываются сотрудничать локальные юридические фирмы и регистрационные агенты. Многие стартапы уже попали под блокировку в штате только из-за того, что у одного из основателей есть российская регистрация.

Некоторые регистрационные агенты начали пересматривать и расторгать свои контракты (в одностороннем порядке) с такими стартапами ещё в начале лета. Другие же аналогичные компании отказываются предоставлять таким компания свои услуги. СМИ сообщают, что из сотни российских стартапов с такими проблемами в Делавэре столкнулись уже 70 % компаний.

При общении с руководителями и основателями русских стартапов регистрационные агенты начали ссылаться на распоряжение Минфина США, где американским гражданам и компаниям запрещено оказывать бухгалтерские услуги, услуги по открытию трастов и компаний, а также по управленческому консалтингу лицам, находящимся в РФ или зарегистрированными в этой стране.

Есть ещё один момент: власти Делавэра порой не могут установить факт нахождения человека в РФ или за её пределами. Именно поэтому они решили ставить под блокировку всех российских основателей, которые указали при регистрации российские адреса.

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В изменённых условиях для российских основателей стартапов прописано, что загранпаспорт с отметкой о пересечении границы, договор аренды в другой стране и выписка из банка перестали быть минимальным количеством документов для открытия стартапа. В этот список власти добавили необходимость иметь постоянное резидентство в стране. Именно поэтому многие российские основатели стартапов в США начали регистрировать новые компании или пытаться получить вид на жительство в другой стране, на которую США не наложило санкции.