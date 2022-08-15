Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: российские стартапы столкнулись в США с финансовыми и административными трудностями из-за санкций
Из-за чего всё это — вы и сами знаете.
анонсы и реклама
-100000р на 3080 Ti Gigabyte
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
ASUS 3050 за 30 тр в Ситилинке
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок

Некоторые СМИ сообщили о том, что стартапы с российскими основателями столкнулись из-за санкций с серьёзными финансовыми и административными трудностями. Речь идёт о жителях американского штата Делавэр, который считается самой популярной юрисдикцией для регистрации компаний и ведения бизнеса в США и за рубежом.

реклама

Сейчас из-за санкций основатели стартапов жалуются на то, что с ними отказываются сотрудничать локальные юридические фирмы и регистрационные агенты. Многие стартапы уже попали под блокировку в штате только из-за того, что у одного из основателей есть российская регистрация.

Некоторые регистрационные агенты начали пересматривать и расторгать свои контракты (в одностороннем порядке) с такими стартапами ещё в начале лета. Другие же аналогичные компании отказываются предоставлять таким компания свои услуги. СМИ сообщают, что из сотни российских стартапов с такими проблемами в Делавэре столкнулись уже 70 % компаний.

При общении с руководителями и основателями русских стартапов регистрационные агенты начали ссылаться на распоряжение Минфина США, где американским гражданам и компаниям запрещено оказывать бухгалтерские услуги, услуги по открытию трастов и компаний, а также по управленческому консалтингу лицам, находящимся в РФ или зарегистрированными в этой стране.

Есть ещё один момент: власти Делавэра порой не могут установить факт нахождения человека в РФ или за её пределами. Именно поэтому они решили ставить под блокировку всех российских основателей, которые указали при регистрации российские адреса.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Ti MSI за копейки - смотри
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
12700KF за копейки в Ситилинке
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В изменённых условиях для российских основателей стартапов прописано, что загранпаспорт с отметкой о пересечении границы, договор аренды в другой стране и выписка из банка перестали быть минимальным количеством документов для открытия стартапа. В этот список власти добавили необходимость иметь постоянное резидентство в стране. Именно поэтому многие российские основатели стартапов в США начали регистрировать новые компании или пытаться получить вид на жительство в другой стране, на которую США не наложило санкции.

#санкции #новости рынка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

США ужесточили контроль за экспортом технологий, позволяющих создавать устойчивые к высоким температурам и радиации полупроводниковые компоненты
Huawei объяснила, как собирается выживать в условиях санкций
Новые санкции США усложнят освоение китайскими производителями чипов 3-нм технологии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
133
На беспошлинную покупку товаров из-за рубежа стоимостью до 1000 евро осталось совсем мало времени
72
5 причин, почему я не куплю видеокарту Intel Arc
182
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
42
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
38
10 самых популярных игр в Steam в августе 2022 года
3
3 способа конвертировать PDF в Word
11
Очень короткий обзор акустической системы Gembird SPK-100
87
Ретро и разгон: ASRock K8NF6G-VSTA и бюджетный король AMD Sempron: Часть 3
26
Рейтинг самых масштабных утечек данных с 2004 по 2021 годы
1

Сейчас обсуждают

Александр Казаков
16:19
да пошел ты уебан, вы как были тупыми так и сотанетесь. Короче иди верь в свое еще чуть и чуть и все будет
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
2rasmus
16:19
А до местных дурачков иначе не доходит.
NVIDIA может возобновить производство RTX 3080 12 ГБ для ускорения реализации запасов
ego0550
16:19
Цену за 1800х райзен в 499 уже забыл? Чем ее там можно было оправдать по сравнению с 1700? Вот и тут так же со временем отберут кристаллов, которые смогут давать +150МГц буста и будут за них просить ...
В сети появились первые достоверные цены процессоров AMD Ryzen 7000 – Ryzen 5 7600X 5.3 ГГц от $229
Infinity78
16:19
Зачем вообще начинать разговор, если ты в этом не понимаешь? у меня в серваках по 64 модуля стоит, и? на зеонах.
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
2rasmus
16:18
Каких фактов? Адрес твой назвать, где ты с мамой проживаешь?
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
vitosol
16:18
Ну да! Садом и Гоморра тому подтверждение.
Моддер заменил в Marvel’s Spider-Man Remastered флаг ЛГБТ на флаг США, за что получил бан
Павел Иванов
16:18
А санитары-то в курсе? Думаю им следует сообщить об этом.
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
Adam Smith
16:18
о чем речь, что статья - ниочем. мо не расматривает байрактары как какое-то чудо и щелкает их как орехи, а строительство завода в прифронтовой зоне.... Сейчас на повестке дня мелкая низколетающая шелу...
В Украине будут выпускать не только БПЛА Bayraktar, но и беспилотники Kizilelma
&lt;CR@ZY333&gt;
16:17
А вы заказывали там? Можно рлсоедника в лс
NVIDIA готовит большие скидки на серию GeForce RTX 3000, AMD снижает продажи, а осенью цены взлетят
2rasmus
16:17
Ну вот, спич типичного нищего дурачка, котороый хейтит состоятельных господ. Марш под шконку, холоп! И не хами.
Правильно выбираем CPU кулер - руководство с картинками и примерами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем