Год назад состоялся анонс Saints Row — новой игры под старым названием, с новыми героями и старыми целями. Первоначально предполагалось, что проект поступит в продажу в феврале этого года, но затем релиз было решено отложить до конца лета. По всей видимости, отложенный релиз пошёл Saints Row на пользу: геймеры заметили, что уровень графического исполнения в новинке значительно возрос.
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Так, на Reddit уже появилось первое сравнение графики: скриншот выше — это свежая версия Saints Row, а ниже — одна из первых рабочих версий, использовавшихся для демонстрации игрового процесса. Как нетрудно заметить, работа освещения в новинке изменилась, став более реалистичной и сфокусированной на важных деталях.
До релиза перезапуска Saints Row осталось чуть больше недели: отправиться в вымышленный городок Санто-Илесо, чтобы привести новую группировку «Святых» к «власти», можно будет уже с 23 августа на всех актуальных платформах.