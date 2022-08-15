Был мрак — во всех смыслах, стало светлее.

Год назад состоялся анонс Saints Row — новой игры под старым названием, с новыми героями и старыми целями. Первоначально предполагалось, что проект поступит в продажу в феврале этого года, но затем релиз было решено отложить до конца лета. По всей видимости, отложенный релиз пошёл Saints Row на пользу: геймеры заметили, что уровень графического исполнения в новинке значительно возрос.

реклама

Так, на Reddit уже появилось первое сравнение графики: скриншот выше — это свежая версия Saints Row, а ниже — одна из первых рабочих версий, использовавшихся для демонстрации игрового процесса. Как нетрудно заметить, работа освещения в новинке изменилась, став более реалистичной и сфокусированной на важных деталях.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

До релиза перезапуска Saints Row осталось чуть больше недели: отправиться в вымышленный городок Санто-Илесо, чтобы привести новую группировку «Святых» к «власти», можно будет уже с 23 августа на всех актуальных платформах.