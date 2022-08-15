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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Apex Legends попала в топ-9 игр в Steam с «онлайном», когда-либо превышавшим 500 тысяч человек
Конкуренты — все именитые проекты с недостижимой статистикой.
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На днях Apex Legends достигла очередной высоты в деле привлечения к себе внимания: запуск сезона «Преследование» поспособствовал пусть и кратковременному, но всё же взлёту популярности проекта, результатом которого стало преодоление игрой отметки в 511 тысяч находящихся в сети пользователей одновременно.

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Но всё это мало что значит в отрыве от глобальной статистики. Так, чуть более детальный подход к данному достижению Apex Legends позволяет заявить, что королевская битва от Respawn Entertainment смогла зафиксироваться в топ-9 Steam-игр, когда-либо преодолевавших отметку в полмиллиона пользователей одновременно.

Важно, впрочем, знать, что ближайший конкурент Apex Legends, а именно New World, довольствуется показателем в 913 тысяч пользователей, а абсолютный лидер всех времён — PUBG Battlegrounds — 3,25 млн пользователей. Проще говоря, шансы у Apex Legends когда-нибудь подняться выше, чем топ-9, имеются, но назвать их существенными затруднительно.

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Что же до актуального «онлайна», то Apex Legends располагается в первой пятёрке лидеров в Steam, уступая только таким мастодонтам, как Dota 2, CSGO и иногда PUBG.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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