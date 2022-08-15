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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ключи активации Spider-Man Remastered для Steam в магазине «Буки» закончились всего за три дня
Желающих купить игру по жуткому «оверпрайсу» оказалось хоть отбавляй.
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Официально в российском сегменте Steam компьютерная версия Marvel’s Spider-Man Remastered не продаётся вследствие приостановки на нём деятельности Sony. Тем не менее, продавцы ключей активации, в том числе официальный магазин «Буки», периодически вспоминает прошлое и предлагает приобрести соответствующий «товар». Так, Steam-ключ для Marvel’s Spider-Man Remastered был оценен «Букой» в 3 999 рублей, и несмотря на столь серьёзный «оверпрайс» как для PC-версии, желающих приобрести игру оказалось так много, что все доступные ключи были распроданы за каких-то трое суток.

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В настоящий момент кнопка покупки ключа на сайте «Буки» неактивна, а сама компания предупреждает, что ожидаются новые поставки ключей активации. Сколько времени займут эти поставки и не поднимется ли ценник ещё дальше, вопросы, пока остающиеся без ответа.

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Напоминаем, что релиз Marvel’s Spider-Man Remastered состоялся в минувшую пятницу, получил высочайшие пользовательские оценки, а также обосновался на втором и третьем местах в чарте продаж в Steam.

#marvels spider-man remastered
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