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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Бесплатные игры в Steam теперь можно добавлять в библиотеку без их установки
Лучше 15 лет спустя, чем вообще никогда. Определённо.
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Обновления в крупных сервисах цифровой дистрибуции иногда вызывают вопрос: «А что, разве раньше было не так?». Похожая ситуация возникла сегодня, когда внимательные пользователи после очередного обновления Steam заметили, что отныне бесплатные (или условно-бесплатные) игры можно добавлять в свою библиотеку без их установки.

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Раньше, напомним, чтобы добавить условно-бесплатную игру в библиотеку Steam без её (игры) установки на компьютер, необходимо было запустить процесс установки и затем оперативно его отменить. Технически, свежее обновление просто вычёркивает эти несколько лишних действий из цикла.

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Нововведение незначительное, но, определённо, добавляющее удобства пользования сервисом: соответствующая кнопка теперь появилась справа от кнопки «Играть» на официальной Steam-странице искомой игры.

#steam #valve
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Hellbeast
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Ясен хер 12400 пизже выйдет, да только там пишут про целый комплект за 8ка, а 12400 висит сейчас на пеппере за 13 штук, 5600 12 штук
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
Хефестус
17:57
+++ В первых готиках управление намного прикольней, уникальней. Это вроде из-за того, что прицеливались на консоли вначале в разработке.
Легендарную Gothic сравнили с ещё не вышедшей Gothic Remake – внимание к деталям и ползуны
Eisbrecher
17:56
Кулстори, что 1660v3 даже в разгоне будет быстрее того же 3700х/3800х.
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
Хефестус
17:53
После 3 части готику делали НЕ пираньи, так что претензии назад откати, автор. Да и 3 часть довольно шляпная. Что не мудрено, ее пираньи делали не в полном составе, плюс выбросили на рынок недоделанно...
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Alagar81
17:52
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Вячеслав Блинков
17:45
Автор туп и деревянен
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djon3volta
17:35
А можно в видеошопе заменить голову на другого персонажа? Ну буквально сделать ролик 7-10 секунд этого момента, только голову заменить. 🤓
фильм "Добыча" - сказ о том, как команчи на "Хищника" ходили
RedStone
17:29
при этом со сменой процессора на свежее и лучше, видеокарта при тех же 98% начинает выдавать больший фпс. Магия, блжад.
Опыт работы на Xeon после старенького i5 2400
ptlrkptt
17:28
эту страну уже не спасти весь мир отвернулся от вас
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