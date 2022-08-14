Лучше 15 лет спустя, чем вообще никогда. Определённо.

Обновления в крупных сервисах цифровой дистрибуции иногда вызывают вопрос: «А что, разве раньше было не так?». Похожая ситуация возникла сегодня, когда внимательные пользователи после очередного обновления Steam заметили, что отныне бесплатные (или условно-бесплатные) игры можно добавлять в свою библиотеку без их установки.

реклама

Раньше, напомним, чтобы добавить условно-бесплатную игру в библиотеку Steam без её (игры) установки на компьютер, необходимо было запустить процесс установки и затем оперативно его отменить. Технически, свежее обновление просто вычёркивает эти несколько лишних действий из цикла.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Нововведение незначительное, но, определённо, добавляющее удобства пользования сервисом: соответствующая кнопка теперь появилась справа от кнопки «Играть» на официальной Steam-странице искомой игры.