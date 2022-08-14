Обновления в крупных сервисах цифровой дистрибуции иногда вызывают вопрос: «А что, разве раньше было не так?». Похожая ситуация возникла сегодня, когда внимательные пользователи после очередного обновления Steam заметили, что отныне бесплатные (или условно-бесплатные) игры можно добавлять в свою библиотеку без их установки.
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Раньше, напомним, чтобы добавить условно-бесплатную игру в библиотеку Steam без её (игры) установки на компьютер, необходимо было запустить процесс установки и затем оперативно его отменить. Технически, свежее обновление просто вычёркивает эти несколько лишних действий из цикла.
Нововведение незначительное, но, определённо, добавляющее удобства пользования сервисом: соответствующая кнопка теперь появилась справа от кнопки «Играть» на официальной Steam-странице искомой игры.