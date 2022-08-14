Энтузиасты продолжают баловаться с Unreal Engine 5.

Когда Epic Games открывала доступ к своему современному движку Unreal Engine 5, она, наверное, и не предполагала, что в основном её программный продукт будет пользоваться популярностью не среди разработчиков игр, которые пока тяжело и долго переходят на новые технологии, а среди энтузиастов с неприлично огромным количеством свободного времени. YouTube-канал TeaserPlay опубликовал уже чуть ли не сотню различных псевдо-ремейков культовых игр, и сегодня очередь дошла до Midnight Club — аркадной гонки от Rockstar, релиз которой состоялся на заре XXI века.

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В настоящие дни ностальгирующие по былым беззаботным временам геймеры надеются, что рано или поздно Rockstar всё-таки соизволит выпустить полноценный официальный ремейк Midnight Club, ну а до тех пор энтузиастам с TeaserPlay остаётся развлекать своих подписчиков, публикуя видеоролики в духе «Как могло бы быть, если бы в основу ремейка лёг Unreal Engine 5».

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Несмотря на то, что «ремейки» затрагивают всё новые и новые игры, между видеороликами имеется одно сходство: визуально проекты в них выглядят до боли одинаково. Является это ограничением движка или же энтузиасты просто не напрягаются — вопрос риторический.