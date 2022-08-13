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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Несмотря на критику Sonic Frontiers со стороны геймеров, SEGA не намеревается откладывать релиз проекта
Хотя вот следовало бы.
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Обычно переносы релизов видеоигр воспринимаются негативно: игроки чувствуют себя обманутыми и пребывают в состоянии ожидания какого-то большого разочарования. В случае с Sonic Frontiers ситуация диаметрально противоположная: игроки не просто позитивно относятся к идее выделения студии-разработчику большего времени на работу, но и активно упрашивают SEGA поступить именно так.

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Согласно комментариям геймеров, Sonic Frontiers выглядит пустой, откровенно недоработанной игрой, доделать которую до конца 2022 года физически невозможно. Но руководство SEGA непреклонно: Sonic Frontiers переносить не будут. В компании уверены, что новинку ждёт успех, подогретый релизами киноадаптаций приключений синего ёжика, а игроки, когда увидят финальный продукт, осознают, что были не правы.

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Что из этого всего выйдет, и не получится ли у SEGA одного большого и всеми ожидаемого провала, узнаем в конце года на всех актуальных платформах.

#sega #sonic frontiers
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mistergrim
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