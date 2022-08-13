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Новости Software Михаил Андреев
«Устали быть частью толпы?» — свежий ролик Saints Row посвятили кастомизации автомобилей
Главное — не переборщить с цыганщиной.
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Дата релиза перезапуска Saints Row неумолимо приближается, и разработчики из Volition пользуются оставшимися денёчками, чтобы как следует снабдить потенциальных покупателей игры всей необходимой им информацией. Сегодня очередь дошла до механики кастомизации автомобилей, благодаря которой, по словам разработчиков, вам больше не придётся ощущать себя частью толпы.

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Местная система кастомизации позволяет заменять различные детали автомобиля, проводить полноценный «тюнинг», ну и, конечно же, менять окраску вплоть до весьма экзотической. Как шутят девелоперы, благодаря такой кастомизации вы больше никогда не потеряете свой автомобиль на парковке перед супермаркетом.

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Релиз Saints Row состоится уже 23 августа. Напоминаем, что перед нами перезапуск: то есть, название и общая структура геймплея прежние, но действующие лица и сеттинг — уже новые.

#volition #saints row
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