Хидео Кодзима, будучи признанным мэтром игровой индустрии, пользуется плодами своей популярности, благодаря чему каждый его условный «чих» рассматривается как намёк на далеко идущие обстоятельства. Вот и сегодня журналисты DualShockers, просмотревшие недавние публикации Кодзимы в его социальных сетях, пришли к выводу, что он готовит премьеру анонсирующего видеоролика своей новой игры. По словам Кодзимы, он завершил подготовительную часть монтажа загадочного видеоролика, но в подробности, естественно, вдаваться не стал.
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По мнению журналистов и примкнувших к ним фанатов творчества Кодзимы, новая игра мэтра будет представлена в конце августа в рамках Gamescom 2022. В пользу данной версии также можно добавить комментарий ведущего церемонии открытия выставки Джеффа Кили о том, что в этом году на Gamescom будут неожиданные и приятные анонсы.
Скорее всего, речь идёт о сиквеле Death Stranding. О том, что продолжение приключений Сэма Бриджеса находится в производстве, ещё весной сообщал Норман Ридус — актёр, подаривший Бриджесу свои внешность и голос. Ну а мы — мы будем ждать вечера 23 августа, когда всё тайное должно будет стать явным.