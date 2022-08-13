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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Хидео Кодзима намекнул на скорый анонс своей новой игры
Но намекать — не мешки ворочать.
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Хидео Кодзима, будучи признанным мэтром игровой индустрии, пользуется плодами своей популярности, благодаря чему каждый его условный «чих» рассматривается как намёк на далеко идущие обстоятельства. Вот и сегодня журналисты DualShockers, просмотревшие недавние публикации Кодзимы в его социальных сетях, пришли к выводу, что он готовит премьеру анонсирующего видеоролика своей новой игры. По словам Кодзимы, он завершил подготовительную часть монтажа загадочного видеоролика, но в подробности, естественно, вдаваться не стал.

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По мнению журналистов и примкнувших к ним фанатов творчества Кодзимы, новая игра мэтра будет представлена в конце августа в рамках Gamescom 2022. В пользу данной версии также можно добавить комментарий ведущего церемонии открытия выставки Джеффа Кили о том, что в этом году на Gamescom будут неожиданные и приятные анонсы.

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Скорее всего, речь идёт о сиквеле Death Stranding. О том, что продолжение приключений Сэма Бриджеса находится в производстве, ещё весной сообщал Норман Ридус — актёр, подаривший Бриджесу свои внешность и голос. Ну а мы — мы будем ждать вечера 23 августа, когда всё тайное должно будет стать явным.

#kojima productions
1
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2rasmus
15:49
Понятно, проблемы с дикцией ) Тогда надо называть гранаты словом х.й и даже картавые осилят )
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
felsherZZZ
15:49
я молча кидал, в таких играх сначала стреляешь/кидаешь потом говоришь))
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
Anglesmith
15:49
Контроллеры под монитором нужно держать.
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2rasmus
15:45
У 11700к кристалл крупный, а на райзене 5ххх любой воздушный кулер превратится в тыкву гораздо раньше.
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
Каа
15:45
Что на этот раз? Симулятор склада Вайлдберис (в реале это экшен-триллер-ужасы те ещё!)?
Хидео Кодзима намекнул на скорый анонс своей новой игры
puding
15:45
Да,да. Трумен сдох, и че т не аукнулось ему.
Энтузиаст протестировал российский процессор Эльбрус-8С в Cyberpunk 2077, Witcher 3 и GTA 5
ptlrkptt
15:44
в таких играх каждая миллисекунда времени была крайне важна а вы произносили "гра...на...ты.." долго ))
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
felsherZZZ
15:44
купи недвижимость в дубае и не парься! https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/72710/zhiteli-rf-ne-veryat-v-silnyj-rubl-rossiyane-skupajut-dollary-i-nedvizhimost-v-turcii-i-dubae
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Ядрило
15:42
сектант?
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Ядрило
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