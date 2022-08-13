Мобильный гейминг давным-давно и с огромным отрывом стал основным источником дохода для производителей видеоигр, поэтому не приходится удивляться тому факту, что подавляющее большинство современных игр (ну, или того, что можно назвать играми) создаются именно для смартфонов и планшетов. Вот и разработчики разрушительной гонки Wreckfest не устояли перед соблазном, анонсировав специальную мобильную версию своего проекта.
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В технические детали разработчики вдаваться не стали, да и, справедливости ради, не сильно они важны. Известно лишь, что портированием Wreckfest на iOS и Android студия Bugbear Entertainment занимается в тесном сотрудничестве с HandyGames, имеющем большой опыт в данном деле.
С точки зрения геймплея и его режимов мобильная версия будет полностью повторять «большую» Wreckfest — с режимом карьеры, сетевыми покатушками и прочим. Запуск мобильной версии запланирован на эту осень в App Store, Google Play и Galaxy Store.