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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Разрушительная гонка Wreckfest осенью заглянет на мобильные устройства
Это, бесспорно, правильно.
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Мобильный гейминг давным-давно и с огромным отрывом стал основным источником дохода для производителей видеоигр, поэтому не приходится удивляться тому факту, что подавляющее большинство современных игр (ну, или того, что можно назвать играми) создаются именно для смартфонов и планшетов. Вот и разработчики разрушительной гонки Wreckfest не устояли перед соблазном, анонсировав специальную мобильную версию своего проекта.

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В технические детали разработчики вдаваться не стали, да и, справедливости ради, не сильно они важны. Известно лишь, что портированием Wreckfest на iOS и Android студия Bugbear Entertainment занимается в тесном сотрудничестве с HandyGames, имеющем большой опыт в данном деле.

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С точки зрения геймплея и его режимов мобильная версия будет полностью повторять «большую» Wreckfest — с режимом карьеры, сетевыми покатушками и прочим. Запуск мобильной версии запланирован на эту осень в App Store, Google Play и Galaxy Store.

#wreckfest
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ptlrkptt
14:09
Не влезла 😂
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
typym6ek
14:05
Спасибо за ответ, я тоже думаю что не влезет. Сейчас в Cooler Master Storm Scout 2 в притык почти стоит башня. Корпус хочу для свободного продува спереди, а у меня там железяка на заклёпках. Даже опер...
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
TeroN4eg
14:05
Это не совсем верно, физиксу уже лет 15 точно. И его компоненты используются в куче движков, ближайшие к широкому кругу игроков этО: UE3 UE4 Unity
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ptlrkptt
14:00
Алексей, Эд не желает видеть аргументы. Он в любом случае будет "прав", даже если прирост FPS будет 300%.
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
Delarros
14:00
Как можно писать, что карта стоит 1000 баксов, если в этой новости уже тОП стоит 700 баксов? Откуда столько долбоебов берется?
Топовая RX 6900 XT в США стоит $700 вместо $1 000
Delarros
13:59
Pycнявая свинья - тот факт, что ты бомж обоссаный - никого не волнует
Топовая RX 6900 XT в США стоит $700 вместо $1 000
ptlrkptt
13:58
Систему за 15 т.р. с помощью "небольших" затрат в 70 т.р. превратил в колосса на глиняных ногах. Это аргумент для кого ? Запусти третью Arma на FX и удивишься мощи своей платформы.
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
wwr222
13:55
Не гони. Там реальная высота около 162мм. Тор без передней вертухи влезает впритык. А он ровно 160мм. 140мм вентиль над обычной памятью без радиаторов не дает установить стекло.
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
Колдун Мудрый
13:53
У моего друга вообще было fx 4300 и gtx 450 и 8gb оперативной мы ему год назад сделали апгрейд на fx 6300 gtx 950 (обошлось всё вместе в 9500) И ему вообще супер вместе играем в фортнайт и Майнкрафт а...
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
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