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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: дебютный трейлер симулятора межгалактического застройщика Space for Sale
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Разработчики из Mirage Game Studios совместно с издательством THQ Nordic представили дебютный трейлер Space for Sale — симулятора колонии, в котором межгалактический застройщик возводит жильё для своих клиентов-инопланетян. Игроку здесь нужно разыскивать чудеса в солнечной системе, застраивать её и получать прибыль с продаж тех самых «квадратов».

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Межгалактический застройщик в Space for Sale будет возводить дома, квартиры и особняки. В официальном описании проекта разработчики напоминают, что место и размещение — самые важные компоненты на рынке жилья.

Игроку в Space for Sale будет собирать ресурсы, находить способы удовлетворить растущие запросы покупателей, приручать и исследовать флору и фауну, а также использовать наработки для улучшения своих творений. Последнее действие особенно важно, потому, как только в непрерывном процессе поиска игрок будет создавать дома, которые выдерживают даже самые суровые внешние условия.

«Отправляйтесь на поиски чудес, разбросанных по вашей солнечной системе, и, что важнее, постарайтесь сколотить на них прибыль. Предупреждаем: отдельные представители флоры и фауны не слишком рады чужакам. Не торопитесь! Осторожное наблюдение и совместные эксперименты помогут вам завоевать их расположение. Узнайте, как местные формы жизни приспособились к суровому климату, и используйте свои открытия, чтобы улучшить постройки и инструменты!» — гласит официальное описание проекта.

На текущий момент Space for Sale заявлена только на ПК (Steam), там же у неё есть своя собственная страничка.

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#mirage game studios #space for sale
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