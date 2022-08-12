В рамках свежей игровой презентации THQ Nordic издательство показало не только представленные ранее игры, но и привезло несколько свежих анонсов. Так, компания представила вниманию общественности стратегию в реальном времени под названием Tempest Rising.
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Игра повествует альтернативную историю, в рамках которой в 1997 году произошёл новый Карибский кризис, выход из которого стороны найти так и не смогли. Конфликт дошёл до обмена ядерными ударами, в результате чего человеческая цивилизация пришла в упадок и скатилась до многочисленных междоусобных войн за обладание оставшимися ресурсами, главным из которых стал так называемый Tempest, в честь которого и назван проект.
В плане игрового процесса Tempest Rising пропитана духом и стилем Command & Conquer — до такой степени, что это уж слишком сильно бросается в глаза. Хорошо это или не очень — вопрос двоякий: тут уж кому как нравится.
Релиз состоится на PC в следующем году.