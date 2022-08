Для тех, кому жалко в зверюшек стрелять, тут будет просто услада глаз.

В следующий вторник охотничий боевик Way of the Hunter поступит в продажу, поэтому в высшей степени естественно, что разработчики наращивают активность в деле осуществления предпродажной подготовки. Сегодня коллектив Nine Rocks Games опубликовал обзорный видеоролик своего творения, в котором продемонстрировал основные особенности игрового процесса Way of the Hunter и показал красоты местного мира.

реклама

Действие Way of the Hunter разворачивается на территории Европы и Северной Америки, а разработчики обещают реалистичное поведение ИИ животных. Так что просто настреливать их как «болванчиков» определённо не получится.

Итак, релиз 16 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.