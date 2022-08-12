В следующий вторник охотничий боевик Way of the Hunter поступит в продажу, поэтому в высшей степени естественно, что разработчики наращивают активность в деле осуществления предпродажной подготовки. Сегодня коллектив Nine Rocks Games опубликовал обзорный видеоролик своего творения, в котором продемонстрировал основные особенности игрового процесса Way of the Hunter и показал красоты местного мира.
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Действие Way of the Hunter разворачивается на территории Европы и Северной Америки, а разработчики обещают реалистичное поведение ИИ животных. Так что просто настреливать их как «болванчиков» определённо не получится.
Итак, релиз 16 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.