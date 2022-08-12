Несмотря на свой статус потенциально замечательного продукта, Hogwarts Legacy постоянно только и делает, что расстраивает геймеров: изначально предполагалось, что игра выйдет в 2021 году, затем релиз отложили до года текущего, затем — до конца текущего года, и вот, теперь очередной перенос, теперь уже до 10 февраля 2023-го.
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Причина случившегося весьма банальна: чтобы удостовериться в том, что Hogwarts Legacy соответствует высоким стандартам качества, разработчикам требуется больше производственного времени. Справедливости ради, данную причину можно уже не указывать: она в современной игровой промышленности является причиной по умолчанию.
Напоминаем, что Hogwarts Legacy представляет собой ролевой боевик, где мы попадаем в Школу Чародейства и Волшебства образца XIX века, то есть, задолго до событий, описанных в книгах Джоан Роулинг, и, как следствие, с полностью другими персонажами. Кому-то данный факт наверняка не придётся по душе, но другим, уставшим от бессменной троицы, такое обстоятельство наоборот способно оживить интерес к вселенной.