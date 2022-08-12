Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
И ещё один перенос: запуск Metal Slug Tactics отложили до следующего года
Всё это уже начинает звучать как заевшая пластинка.
анонсы и реклама
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3080 Gigabyte подешевела на порядок

Если вам за последние месяцы вдруг было мало новостей о переносах релизов игр — как больших и известных, так и маленьких и мало кому нужных — то сегодня издательство DotEmu сообщило, что тактический проект Metal Slug Tactics, анонс которого состоялся летом прошлого года, не успеет выйти до конца 2022-го.

реклама

По словам разработчиков, чтобы довести своё творение до ума, им нужно больше времени. А дорабатывать здесь действительно есть что: согласно заявлениям девелоперов ещё в день анонса, Metal Slug Tactics порадует динамичной боевой системой, процедурной генерацией полей боя и «ламповым» визуальным исполнением.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Последние 3070 за 50 тр - успей забрать
Рухнула цена i9 12900K на треть
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
12700KF за копейки в Ситилинке
3060 Gigabyte дешевле 40 тр
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Целевые платформы — PC и Nintendo Switch.

#metal slug tactics
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
243
Рост Ethereum 2022 и какие ждать цены на видеокарты
27
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 20
6
По волнам моей памяти: жестко и жестоко накажем злодеев вместе с Manhunt
5
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
2

Сейчас обсуждают

Smytjan
15:30
Как TSMC уничтожила лучшую технологию десятилетия и почему видеокарты и процессоры такие дорогие
MrPegge
15:27
Останется больше производственных мощностей для авторынка.
Ни себе ни людям – NVIDIA сократит производство видеокарт на 50%, потеряет рынок и доходы
Александр Макушкин
15:24
Согласен, у poe сейчас и близко нет конкурентов, не смотря на все её проблемы
Легендарная Diablo II Resurrected уже на торрентах – какую видеокарту купить для культовой РПГ
MrPegge
15:17
Такое можно покупать только на отобранные налогами деньги
Российский ноутбук Bitblaze Titan BM15 на процессоре Baikal-M1 готов к поставкам
Lex001
15:14
Это который из них?) Или речь про Али, где лежат в продаже горы "пережаренных" карт после майнинга, странные китайские подделки под ходовые модели и прочих шлам? Еще надо не забыть про сроки поставки...
NVIDIA готовит большие скидки на серию GeForce RTX 3000, AMD снижает продажи, а осенью цены взлетят
GrozaX
15:02
Хацкеры Запада ответят за публикацию, это очевидно.
Появились подробности о том, зачем хакеры из KillNet сломали Lockheed Martin
GrozaX
15:01
Печаль-беда, а не ПК.
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
Твоя мамка
15:00
Ты eбaнyтый? 770 вышла почти 10 лет назад, а 600 серия ещё раньше, ты их какой деревни вылез лол
GeForce GTX 1080 Ti на Авито стоит всего 25 000р – стоит ли покупать старый флагман для 2К в 2022г
Александр Фетисов
14:59
Сейчас бы считать по курсу ЦБ, ты им как платить собрался?
Цены на видеокарты продолжают валиться – GeForce RTX 3090Ti на Newegg стоит всего 75 500р
daimos
14:56
Слава богу у нас есть оранжевый магазин в котором всегда низкие цены
NVIDIA готовит большие скидки на серию GeForce RTX 3000, AMD снижает продажи, а осенью цены взлетят
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем