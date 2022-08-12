Если вам за последние месяцы вдруг было мало новостей о переносах релизов игр — как больших и известных, так и маленьких и мало кому нужных — то сегодня издательство DotEmu сообщило, что тактический проект Metal Slug Tactics, анонс которого состоялся летом прошлого года, не успеет выйти до конца 2022-го.
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По словам разработчиков, чтобы довести своё творение до ума, им нужно больше времени. А дорабатывать здесь действительно есть что: согласно заявлениям девелоперов ещё в день анонса, Metal Slug Tactics порадует динамичной боевой системой, процедурной генерацией полей боя и «ламповым» визуальным исполнением.
Целевые платформы — PC и Nintendo Switch.