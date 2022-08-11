Подразделение компании Coca-Cola, которое занимается выпуском продукции Coca-Cola в Италии, Нигерии и в странах центральной и восточной Европы, сообщило о полученном единовременном ущербе в размере 190 миллионов евро или 195,4 миллиона долларов по причины ухода из России.
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Также стало известно, что чистая прибыль компании за полугодие снизилась на 34 % и достигла 153 миллиона евро. Во второй половине 2022-го компания ожидает дополнительные финансовые издержки в размере 82 миллионов евро. Зато операционная прибыль на 2022 год должна составить от 740 до 820 миллионов евро, что выше ожиданий по рынку.
Напомним, в России компания Coca-Cola отвечала за выпуск множества напитков и энергетиков с хорошо знакомыми названиями: Fanta, Sprite, Coca-Cola, Burn и Schweppes.