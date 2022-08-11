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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Критики остались довольны неординарным приключением Cult of the Lamb про одержимого ягнёнка
Всё необычное зачастую достойное.
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Буквально только что приключенческая игра Cult of the Lamb, посвящённая одержимому ягнёнку (агнцу), поступила в продажу. Игроки ещё не успели сформировать свои безусловно независимые мнения касательно данного проекта, однако профессиональные рецензенты, которым обеспечили доступ к пресс-версии, уже прошли игру вдоль и поперёк и готовы поделиться своими впечатлениями.

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А впечатления, судя по большинству отзывов, всеобъемлюще положительные. Обозреватели отмечают увлекательный игровой процесс, которому они пока не находили равных, и его грамотную реализацию: во время игры вы действительно проникаетесь ощущением, что создаёте культ имени себя и управляете им ради достижения собственных целей. И стоит ли отмечать, что столь нестандартный проект был издан таким же неординарным любимым в геймерской среде издательством Devolver Digital?

Cult of the Lamb доступна в Steam по цене в 699 рублей. Так что если вы умеете пополнять свой Steam-кошелёк в нынешних агрессивных условиях, то к новинке имеет смысл присмотреться.

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Пользовательские отзывы начнут поступать уже через несколько часов. А судя по тому, что Cult of the Lamb сегодня была зафиксирована как лидер глобального чарта продаж в Steam, то отзывов будет много.

#cult of the lamb
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