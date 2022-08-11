Визуальный стиль очень интересный, надо отметить.

Французское издательство Don’t Nod и разработчики из датской студии PortaPlay опубликовали обзорный трейлер приключенческой игры Gerda: A Flame in Winter.

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События данного проекта происходят в датской деревушке Тинглев, которую в ходе Второй мировой оккупировали немецкие войска. Главная героиня здесь — медсестра по имени Герда, которой предстоит спасти близких ей людей и попытаться выжить самой.

Геймплей Gerda: A Flame in Winter предполагает, что игрок будет во всех ситуациях действовать осторожно и очень избирательно. Придётся умело распоряжаться временем героя, изучать окрестности и собирать информацию о здешних жителях. Очень много внимания будет уделяться диалогам и решениям, которые через них принимаются.

Все ключевые события проекта героиня станет отмечать в своём дневнике. Там же игрок сможет найти информацию по ресурсам, отношениям с персонажами, личных переживаниях Герды и многом другом.

«Когда закончится снегопад, маленькая датская деревня Тинглев изменится навсегда. Войдите в роль Герды, чья жизнь полностью перевернулась, когда ее родина оказалась оккупирована во время Второй мировой войны. Выбирайте, куда идти, как поступать и кому доверять в этой камерной сюжетной ролевой игре, вдохновленной реальными событиями. Как далеко вы зайдете, чтобы защитить дорогих вам людей?

“Герда: огонек среди зимы” — это история о сострадании, общности и отваге, вдохновлённая реальными событиями. Познакомьтесь с незнакомой стороной прошлого и расскажите собственную историю», — гласит официальное описание к игре в Steam.

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Игра Gerda: A Flame in Winter поступит в продажу 1 сентября текущего года на ПК (Steam) и Nintendo Switch. Разработчики пообещали удивить геймеров трогающей историей и необычным визуальным стилем, отсылающим к работам датских импрессионистов.