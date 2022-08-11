По-другому и быть не должно.

До релиза PC-версии Marvel’s Spider-Man Remastered осталось около суток, однако энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits уже вовсю проходят пресс-версию проекта и даже записывают сопутствующие видеоролики. Как, например, нижеуказанный, посвящённый качеству графики. В качестве платформ авторы использовали все устройства, на которых доступна игра: PlayStation 4, PlayStation 5 и PC.

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Забегая вперёд, сразу отметим, что PC ожидаемо оказался вне конкуренции: здесь и более широкие возможности настройки графики, позволяющие значительно усовершенствовать трассировку лучей, работу теней и глобального затенения, а также настроить более широкий угол обзора (field of view, FOV).

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В качестве основной рабочей видеокарты на компьютере использовался ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3080, что, безусловно, автоматически переводит данную систему в разряд высокобюджетных. Если же рассматривать платформы по соотношению цены к качеству, то PlayStation 5 демонстрирует отличные результаты, которые хоть и уступают PC-версии, но в глаза эти «уступки» не бросаются.