Агентство Bloomberg на этой неделе сообщило, что законные представители Илона Маска (Elon Musk) обратились с письмом в суд, потребовав от Twitter раскрыть имена тех сотрудников, которые в компании отвечают за мониторинг подозрительных учётных записей и удаление спама. По замыслу законных представителей миллиардера, эти специалисты в суде должны дать показания, способные показать, насколько приводимая руководством Twitter статистика соответствует действительности.
реклама
Напомним, что Twitter настаивает на наличии не более 5% подозрительных учётных записей в ежедневной аудитории социальной сети, а Илону Маску такая оценка кажется заниженной, в результате чего он считает возможным отказаться от заключения сделки по покупке компании на оговорённых в апреле условиях. Он также сомневается в количестве активных пользователей, которое приводит Twitter, а также доле просматривающих рекламу клиентов этой социальной сети.