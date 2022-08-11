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Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск призывает допросить сотрудников Twitter, ответственных за выявление спама
Миллиардер по-прежнему считает, что его водят за нос.
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Агентство Bloomberg на этой неделе сообщило, что законные представители Илона Маска (Elon Musk) обратились с письмом в суд, потребовав от Twitter раскрыть имена тех сотрудников, которые в компании отвечают за мониторинг подозрительных учётных записей и удаление спама. По замыслу законных представителей миллиардера, эти специалисты в суде должны дать показания, способные показать, насколько приводимая руководством Twitter статистика соответствует действительности.

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Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

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Напомним, что Twitter настаивает на наличии не более 5% подозрительных учётных записей в ежедневной аудитории социальной сети, а Илону Маску такая оценка кажется заниженной, в результате чего он считает возможным отказаться от заключения сделки по покупке компании на оговорённых в апреле условиях. Он также сомневается в количестве активных пользователей, которое приводит Twitter, а также доле просматривающих рекламу клиентов этой социальной сети.

#илон маск #twitter #судебное разбирательство #илон маск и twitter
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