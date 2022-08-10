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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики грядущей стратегии Victoria 3 собираются провести в конце августа стрим с анонсом даты релиза и не только
Мероприятие запланировано на 30 августа.
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Студия Paradox Interactive решила особым образом анонсировать стрим по глобальной стратегии Victoria 3. Девелоперы опубликовали рисунок зашифрованной телеграммой с неким очень важным анонсом. Пытливым умам очень быстро удалось выяснить, что речь идёт о грядущей прямой трансляции.

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Практически сразу представители Paradox Interactive подтвердили, что все догадки фанатов оказались верными. На официальной страничке Victoria 3 в Twitter разработчики разместили информацию о том, что 30 августа состоится стрим, в рамках которого будет объявлена точная дата релиза игры, после чего откроются предзаказы.

Напомним, Victoria 3 позволит игрокам взять на себя управление любой страной с 1836 года и повести её через года, минуя войны, революции и прочие потрясения. Без геополитических манёвров здесь тоже не обойтись.

«Управляйте любой из десятков стран мира в период с 1836 по 1936 год. Сельское хозяйство или промышленность, верность традициям или радикальные реформы, мирная жизнь или завоевания — выбор за вами!

Помните, что у каждой группы населения свои политические воззрения и экономические проблемы. Создайте прогрессивное общество с помощью правительственных реформ и обновлений конституции или встаньте на защиту традиционных ценностей от революционных потрясений. Исследуйте новые технологии и изучайте новые идеи, чтобы помочь развитию своей страны».

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Релиз Victoria 3 должен состояться в Steam, страничка игры давно там присутствует.

#paradox interactive #victoria 3
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