Мероприятие запланировано на 30 августа.

Студия Paradox Interactive решила особым образом анонсировать стрим по глобальной стратегии Victoria 3. Девелоперы опубликовали рисунок зашифрованной телеграммой с неким очень важным анонсом. Пытливым умам очень быстро удалось выяснить, что речь идёт о грядущей прямой трансляции.

реклама

Практически сразу представители Paradox Interactive подтвердили, что все догадки фанатов оказались верными. На официальной страничке Victoria 3 в Twitter разработчики разместили информацию о том, что 30 августа состоится стрим, в рамках которого будет объявлена точная дата релиза игры, после чего откроются предзаказы.

Напомним, Victoria 3 позволит игрокам взять на себя управление любой страной с 1836 года и повести её через года, минуя войны, революции и прочие потрясения. Без геополитических манёвров здесь тоже не обойтись.

«Управляйте любой из десятков стран мира в период с 1836 по 1936 год. Сельское хозяйство или промышленность, верность традициям или радикальные реформы, мирная жизнь или завоевания — выбор за вами!

Помните, что у каждой группы населения свои политические воззрения и экономические проблемы. Создайте прогрессивное общество с помощью правительственных реформ и обновлений конституции или встаньте на защиту традиционных ценностей от революционных потрясений. Исследуйте новые технологии и изучайте новые идеи, чтобы помочь развитию своей страны».

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть -20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде 12700KF за копейки в Ситилинке -20% на 3060 в Cитилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде RX 6600 за 30тр в Регарде В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Victoria 3 должен состояться в Steam, страничка игры давно там присутствует.