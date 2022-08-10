Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Рецензенты остались довольны PC-версией Marvel’s Spider-Man Remastered
Порт работоспособен, а это нынче редкость.
анонсы и реклама
В ДВА раза подешевела 3070 Gigabyte
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде

В пятницу состоится долгожданный многими релиз PC-версии Marvel’s Spider-Man Remastered, ну а сегодня, за пару дней до запуска, было снято эмбарго на публикацию соответствующих рецензий. Поскольку в геймплейном плане PC-версия «Человека-паука» ничем не отличается от своей консольной сестры, то основная часть профессиональных обзоров была посвящена технической составляющей.

реклама

По словам рецензентов, PC-версия на удивление качественная и работает без нареканий даже на компьютерах среднего ценового диапазона. При этом необходимо помнить, что игра предлагает широкие опции настройки графики, так что если вы являетесь зажиточным обладателем мощного компьютера, то сможете при желании активировать и максимальную графику, и трассировку лучей, и даже DLSS. Хотя с DLSS у некоторых обозревателей как раз-таки возникли накладки.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
-20% на 3060 в Cитилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В целом компьютерная версия Marvel’s Spider-Man Remastered получила 88-процентный профессиональный рейтинг, а к прохождению её рекомендуют 97 % обозревателей. Что о проекте думают простые пользователи узнаем уже, напоминаем, в эту пятницу.

#marvels spider-man #marvels spider-man remastered
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Marvel’s Spider-Man Remastered в августе выйдет на PC
PC-версия Spider-Man Remastered порадует поддержкой рейтресинга, DLSS, DLAA и приемлемыми системными требованиями
Суммарный тираж двух видеоигр по «Человеку-пауку» от Insomniac превысил отметку в 33 миллиона копий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
21
Главные игры августа 2022 года
5
Краткий анализ графических настроек и работы FSR 1.0 в игре Deathloop
57
Очки смешанной реальности Apple ожидаются в начале 2023 года по цене 2000 долларов
8

Сейчас обсуждают

ptlrkptt
19:40
...
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
ptlrkptt
19:40
12
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
ptlrkptt
19:39
11
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
Лопшо Педунь
19:39
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
Руслан Бегун
19:38
Вот бы ещё процессоры были одного временного промежутка, сравнение на уровне 3090 и 1080
Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
ptlrkptt
19:38
продажный зюстакс, продажная зелотка, кто ещё тут у вас продажный ?
Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
ахахах
19:36
как говорится,не порно,но задорно
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
ptlrkptt
19:36
здесь нету нормальной редакции
Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
Лопшо Педунь
19:35
Гражданам России разрешили скачивать контент для взрослых – Верховный суд РФ создал первый прецедент
Александр Александров
19:34
за 19к....раньше и за 14 был.))
Сравниваем в цене две мощные игровые сборки августа 2022 года: c Core i5-12400 и Ryzen 5 5600X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем