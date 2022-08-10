Порт работоспособен, а это нынче редкость.

В пятницу состоится долгожданный многими релиз PC-версии Marvel’s Spider-Man Remastered, ну а сегодня, за пару дней до запуска, было снято эмбарго на публикацию соответствующих рецензий. Поскольку в геймплейном плане PC-версия «Человека-паука» ничем не отличается от своей консольной сестры, то основная часть профессиональных обзоров была посвящена технической составляющей.

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По словам рецензентов, PC-версия на удивление качественная и работает без нареканий даже на компьютерах среднего ценового диапазона. При этом необходимо помнить, что игра предлагает широкие опции настройки графики, так что если вы являетесь зажиточным обладателем мощного компьютера, то сможете при желании активировать и максимальную графику, и трассировку лучей, и даже DLSS. Хотя с DLSS у некоторых обозревателей как раз-таки возникли накладки.

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В целом компьютерная версия Marvel’s Spider-Man Remastered получила 88-процентный профессиональный рейтинг, а к прохождению её рекомендуют 97 % обозревателей. Что о проекте думают простые пользователи узнаем уже, напоминаем, в эту пятницу.