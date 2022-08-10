Saints Row вообще запомнилась геймерам именно благодаря своему безудержному веселью.

Не успеем мы и глазом моргнуть, как на календаре уже будет 23 августа — день релиза перезапуска Saints Row — а это значит, что разработчики из Volition должны следовать неписаным законам игровой промышленности и многократно усиливать предпродажную подготовку своего проекта. Так оно и происходит: сегодня разработчики опубликовали свежий 6-минутный видеоролик, посвящённый всему, что потенциальным игрокам следует знать о новой части Saints Row.

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В целом необходимо знать только одну важную деталь: перед нами развлекательный продукт, не претендующий на серьёзность, поэтому здесь персонажи будут выживать после столкновения с автомобилем на полной скорости, а в самом мире будет происходить беспредел, который объяснить с точки зрения привычной логики невозможно.

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Напоминаем, что новая Saints Row — это именно перезапуск: с новыми «Святыми» персонажами, новым сеттингом, но при этом старыми как мир целями и амбициями. Игра создаётся для всех актуальных платформ.