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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Красный Колпак и его мотивы — в свежем трейлере Gotham Knights
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Чем ближе релиз Gotham Knights, тем активнее разработчики из WB Games Montreal начинают проводить предпродажную подготовку своего проекта. Всё это основы маркетинга, и никуда от них не убежать. А если проект посвящён различным супергероям и их противостоянию с суперзлодеями, то тут, как говорится, сам бог велел регулярно выпускать видео с демонстрацией способностей, мотивов и характеров персонажей проекта. Что мы, собственно, и наблюдаем: сегодня очередь дошла до Красного Колпака, одного из четырёх соратников Бэтмена, которым предстоит защищать Готэм в отсутствие Тёмного Рыцаря.

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Квартету соратников Бэтмена, в который помимо вышеуказанного Красного Колпака также входят Бэтгёрл, Найтвинг и Робин, предстоит противостоять тайной преступной организации Суд Сов, выступающей в роли коллективного серого кардинала готэмских властей.

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Релиз Gotham Knights запланирован на 25 октября на PC, а также на консолях текущего поколения.

#gotham knights
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Johan_888
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2rasmus
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