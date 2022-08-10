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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: дебютный трейлер экшена Unawake в антураже тёмного фэнтези
Проект создаётся на базе Unreal Engine 5.
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Разработчики из турецкой студии RealityArts показала дебютный трейлер Unawake — экшена от первого лица в антураже тёмного фэнтези. Проект создаётся на базе движка Unreal Engine 5, его страница уже появилась в магазине Steam.

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В представленном Unawake игрокам нужно будет спасать человечество от уничтожения в вечной войне между, представьте себе, Раем и Адом. Искателям приключений выдадут в пользование оружие ближнего боя и отправят творить великие дела.

Боевая система, завязанная на использовании мечей и палиц, тут комбинируется с механиками стихийных эффектов. Сам герой также может получить более 20 способностей. Важность комбинирования всех приёмов ближнего боя и магических способностей является ключевым условием для победы в любой схватке Unawake.

«Испытайте безумный, но тактический рукопашный бой от первого лица в захватывающих дух условиях, которые раздвигают границы воображения. Сражайтесь с непреодолимыми препятствиями с помощью множества видов оружия, усиленных глубокой системой настройки, пока вы не раскроете темную тайну, которая навсегда изменит ход человечества», — гласит официальное описание игры в Steam.

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О самих турках из RealityArts Studio тоже важно сказать пару слов. Это команда ранее выпустила сетевой экшен, посвящённый сражениям на футуристических истребителях Voidrunner (67 % рейтинга в Steam). Также студия в ответе за VR-шутер The Stranger, отмеченный грантом от Epic Games.

#realityarts studio #unawake
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