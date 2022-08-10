Возникает резонный вопрос: а не поздновато?

О том, что Blizzard вовсю трудится над обновлением 1.33 для Warcraft III Reforged, нам известно уже на протяжении нескольких месяцев. Учитывая, что проект сейчас мало кому интересен, и попытки восстановить его репутацию со стороны разработчика выглядят откровенно нелепыми, сама Blizzard может позволить себе работать вальяжно и не напрягаясь. Так, сегодня компания сообщила, что завершает процесс тестирования обновления 1.33 и планируют выпустить его ровно через неделю, 17 августа.

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Данное обновление является первым из числа крупных за более чем двухлетний промежуток времени. После установки обновления в ремастере культовой игры появится рейтинговый режим с таблицами лидеров, будут внесены многие затребованные сообществом изменения, появятся профили игроков и многое другое.

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На обновлении 1.33 поддержка Warcraft III Reforged не закончится: до конца года Blizzard намеревается выпустить ещё «несколько» обновлений. Не является ли данная работа слишком запоздалой — вопрос, впрочем, в высшей степени риторический.