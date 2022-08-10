Хотя должны были исчезнуть ещё много лет назад.

Быть может, Blizzard с её геройским шутером Overwatch и не является первопроходцем в деле внедрения так называемых лутбоксов (виртуальных ящиков, сундуков, контейнеров, кейсов и так далее) со случайным контентом, но именно здесь данная тема развилась и стала причиной многих претензий к руководству компании.

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Впрочем, всё это совсем скоро останется в прошлом. Во-первых, в Overwatch 2 система лутбоксов будет заменена на привычную для современных условно-бесплатных игр-сервисов систему боевых пропусков и фиксированного платного контента. Во-вторых, Blizzard прекратит продажу лутбоксов в оригинальной Overwatch уже в конце этого месяца после окончания события «Ремикс Годовщины, часть 3».

Важное уточнение: лутбоксы в Overwatch исчезнут именно из продажи: сама одиозная система в игре сохранится вплоть до её преобразования в Overwatch 2.

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Что же касается третьей части «Ремикса Годовщины», то в её рамках игроки смогут получить свежий набор ранее пропущенных обликов персонажей, а также приобрести свежие облики-реколоры. Например, тот же Солдат-76 сможет красоваться чёрным костюмом, выполненным на основе визуально куда менее привлекательного облика «Киборг-76».