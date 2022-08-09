Очевидно, минимум половина из них — инди.

До старта церемонии открытия Gamescom 2022 осталось ровно две недели. Чтобы привлечь внимание к данному откровенно отживающему свой век мероприятию, его организаторы сегодня сообщили, что всего в его рамках будет продемонстрировано свыше тридцати различных видеоигр. Отдельно организаторы выставки отметили новый научно-фантастический проект от разработчиков Subnautica, по которому будет представлено внушительное количество игрового процесса.

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Какие конкретно игры примут участие в выставке, естественно, пока не уточняется: подобная информация должна оставаться тайной, дабы сохранить интерес к мероприятию.

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Церемония открытия Gamescom 2022, в рамках которой, по традиции, и звучат все свежие анонсы, начнётся 23 августа в 21:00 по московскому времени. Сама выставка продлится до 28 августа.