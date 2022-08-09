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Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: пользователи мессенджера WhatsApp на Android смогут скрывать номера телефонов в сообществах
Пока функция тестируется.
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Как сообщают отдельные информационные источники в Сети, пользователи мессенджера WhatsApp вскоре смогут скрывать номера своих телефонов от собеседников в приложении для Android. Пока данная функция реализована в бета-версии программы в Google Play и проходит тестирование. Появится ли она у всех пользователей — пока неясно.

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Авторы портала WABetaInfo, которые ранее были замечены в публикации сбывавшихся впоследствии инсайдов, сообщили, что скоро пользователи действительно смогут прятать телефоны своих номеров от собеседников, но пока только в отдельных группах в приложении для Android.

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Опция будет неактивна по умолчанию и её действие станет распространяться только для участников сообществ. Телефонный номер вступившего в сообщество «юзера» по умолчанию будет скрыт. За пределами сообществ функция доступна не будет — по крайней мере, пока. Напомним также, в Telegram уже давно можно скрывать номер телефона по умолчанию.

#whatsapp #мессенджеры
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