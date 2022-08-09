Но большинству (если не всем) отечественных так называемых игровых СМИ лень проверять столь важные темы.

Вчера, а в некоторых случаях и сегодня в Рунете стала появляться информация о том, что Electronic Arts восстановила для россиян в Origin один из способов оплаты покупок — посредством «ЮMoney». Формально данный инфоповод датирован ещё 29-м июля, но до профильных ресурсов сведения дошли только спустя полторы недели.

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К сожалению, за полторы недели сведения сильно устарели: после появления в конце июля соответствующей информации обрадовавшиеся пользователи ринулись покупать игры в Origin, но встретили только уже привычное им сообщение с невозможностью осуществления транзакции. Наиболее активные геймеры стали задавать вопросы в разделе технической поддержки Electronic Arts, и получили весьма оперативный ответ.

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По словам представителя техподдержки EA, статья о восстановлении приёма платежей через «ЮMoney» была обновлена автоматически вследствие переименования EA Desktop в EA App — с использованием шаблонного текста. Он, естественно, не соответствует действительности. Как уточнил сотрудник техподдержки EA, если ситуация изменится, и в России возобновятся продажи игр издательства, то компания обязательно нас об этом оповестит.