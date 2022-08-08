Кто понял — тот понял.

Сегодня, 8 августа, компания Capcom повысила цены на некоторые свои игры в магазине Steam для отдельных регионов, среди которых есть Казахстан, Турция, Аргентина, Бразилия, Чили, Коста-Рика, Колумбия, Мексика, Перу и Уругвай.

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Повышение цен для перечисленных регионов прошло по-разному — в зависимости от страны и конкретного проекта. Наиболее заметное подорожание произошло в Аргентине и Турции. Например, Devil May Cry 5 раньше в Турции стоил 250 лир, а теперь стоит 298 лир. Или вот Devil May Cry HD Collection — раньше такой сборник в Турции стоил 89 лир, а стал стоить 298 лир.

В самой Capcom факт повышения цен никак не прокомментировали. В Европе и США цены не менялись, для Турции они могли вырасти, как минимум, из-за очень высокой инфляции. Примечательно, что ещё в начале августа японцы пообещали не повышать цены на свои игры, несмотря на спад продаж. Как видим, данное решение актуально только в отношении США и Европы.

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Проницательные игроки также могли обратить внимание, что список стран, в которых случилось повышение цен от Capcom, хорошо знаком любителям обходить ограничения Steam по возможности совершения покупок. Кто понял — тот понял.