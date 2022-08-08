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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Боевому пропуску сезона «Преследование» в Apex Legends посвятили отдельный видеоролик
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Уже завтра в Apex Legends стартует новый контентный сезон под названием «Преследование». Помимо нового персонажа — снайперши Вэнтедж — в состав свежей контентной добавки также войдёт и новый боевой пропуск, содержимому которого разработчики из Respawn Entertainment посвятили отдельный видеоролик.

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Контент из состава боевого пропуска традиционно косметический: ожидайте новые облики, тематические раскраски оружия и прочие приятные для фанатов Apex Legends, но абсолютно необязательные мелочи.

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Apex Legends в настоящее время является одной из наиболее популярных игр в формате королевской битвы, и развиваться она будет столько, сколько потребуется, чтобы оправдывать ожидания поклонников.

#electronic arts #respawn entertainment #apex legends
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