Компания Capcom представила новый трейлер файтинга Street Fighter 6, в котором были показаны две новые героини: Юри Хан и Кимберли. Всё видео посвящено тому, как представленные бойцы зрелищно и деловито расправляются с оппонентами, не забывая отвлекаться на мимолётные вещи.
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Юри Хан появилась ещё в Super Street Fighter IV. По здешней легенде, она перестала работать на корпорации и стала жить в своё удовольствие. Что до Кимберли, то она является новой героиней файтинга Street Fighter, девушка владеет стилем боя башинбрю.
Street Fighter 6 выйдет в начале следующего года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.