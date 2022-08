Видимо, изменений в ней по сравнению с оригиналом будет немного. Если вообще будут.

В начале сентября состоится релиз ремейка The Last of Us. Данный проект призван не только обеспечить культовой игре более современный внешний вид, но и позволить обладателям PC наконец-то приобщиться к приключениям Элли и Джоэла. А чтобы полностью безо всяких «но» погрузиться в игровой процесс, необходима полная локализация на родной язык — и вот, в ремейке The Last of Us она будет. По крайней мере, русский язык указан на официальной странице ремейка в PlayStation Store в числе тех, для которых доступен дубляж.

реклама

Учитывая непростые отношения между Россией и коллективным Западом, к которым, к сожалению, присоединяются и крупные издатели видеоигр, наличие полной русской локализации в ремейке — явно позитивный знак. С другой стороны, не стоит раньше времени радоваться: во-первых, вся локализация в ремейке повторяет оригинал, поэтому ничего нового здесь записывать было не нужно, а во-вторых, другие русскоговорящие регионы планеты пока никто не отменял. И в переносном смысле тоже.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 12700KF за копейки в Ситилинке 3060 MSI за 44тр в Регарде Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3070 Ti MSI за копейки в Регарде 3060 Ti задешево в Ситилинке RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Релиз The Last of Us Part I, а именно так формально называется ремейк, состоится 2 сентября на PlayStation 5, а спустя некоторое время — на PC.