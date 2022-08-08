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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В ремейке The Last of Us сохранится полностью русская локализация
Видимо, изменений в ней по сравнению с оригиналом будет немного. Если вообще будут.
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В начале сентября состоится релиз ремейка The Last of Us. Данный проект призван не только обеспечить культовой игре более современный внешний вид, но и позволить обладателям PC наконец-то приобщиться к приключениям Элли и Джоэла. А чтобы полностью безо всяких «но» погрузиться в игровой процесс, необходима полная локализация на родной язык — и вот, в ремейке The Last of Us она будет. По крайней мере, русский язык указан на официальной странице ремейка в PlayStation Store в числе тех, для которых доступен дубляж.

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Учитывая непростые отношения между Россией и коллективным Западом, к которым, к сожалению, присоединяются и крупные издатели видеоигр, наличие полной русской локализации в ремейке — явно позитивный знак. С другой стороны, не стоит раньше времени радоваться: во-первых, вся локализация в ремейке повторяет оригинал, поэтому ничего нового здесь записывать было не нужно, а во-вторых, другие русскоговорящие регионы планеты пока никто не отменял. И в переносном смысле тоже.

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Релиз The Last of Us Part I, а именно так формально называется ремейк, состоится 2 сентября на PlayStation 5, а спустя некоторое время — на PC.

#naughty dog #the last of us #the last of us part i
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