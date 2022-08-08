Выглядит странно, но имеем, что имеем.

Разработчики игр продолжают пользоваться всеми возможными способами, чтобы поддержать популярность своих творений хотя бы на имеющемся уровне, а в идеале — повысить её. Для этого в играх-сервисах всё чаще используется такая вещь, как «кроссовер» или «коллаборация». Суть в следующем: в игру добавляется контент из другой развлекательной франшизы, будь то иная видеоигра, кинофильм или же сериал, и таким образом за счёт известного имени происходит рекламная кампания проекта.

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Не стали гнушаться данным способом и авторы PUBG Battlegrounds, некоторое время назад анонсировавшие кроссовер с Assassin's Creed. Сегодня у данного события, которое в PUBG пройдёт с 17 августа по 22 сентября, появился специальный видеоролик, в котором можно заметить облачённого в одежду Эцио Аудиторе де Фиренце персонажа.

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Помимо облика Эцио игроки также смогут получить различные «ассасинские» эмоции, граффити и другой внутриигровой контент. Вместе с тем в PUBG появятся специальные точки вроде скрытого «Анимуса» и мест для выполнения широко известного «прыжка веры».