Нередко интересные новости приходят оттуда, откуда их меньше всего ждёшь. Так, например, Tekken 7 отлично живёт и развивается несмотря на свой полноценно пятилетний возраст, и острой необходимости в том, чтобы выпускать новую часть культовой файтинговой франшизы, явно нет. Тем не менее, сегодня ранним утром (или поздней ночью, кому как удобнее) Bandai Namco опубликовала необычный трейлер грядущего турнира по Tekken 7.
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Ничего особо интересного для тех, кто не являются ярыми фанатами киберспорта по Tekken 7 в данном видео нет. Но это лишь первое и крайне ошибочное заключение: перед нами один из примеров видео, которые нужно смотреть до конца, ну или «проматывать» до последних десяти секунд. Именно в этих последних секундах и содержится демонстрация Кадзуи Мисима, сбрасывающий с обрыва своего отца. Затем видео меняется на современное изображение Мисимы, что и позволяет предположить, что разработчики готовят ремейк одной из классических Tekken.
Впрочем, не исключено, что таким странным приёмом нам «затизерили» и формальную восьмую номерную часть франшизы. Здесь уж остаётся только ждать официальных новостей и подробностей.