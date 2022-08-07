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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Stray про рыжего котика в кибергороде по-прежнему на втором месте в недельном чарте продаж в Steam
Потому что где ещё ей быть.
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Вот уже на протяжении нескольких недель приключение Stray про важные дела рыжего котика в неприветливом киберпанк-городе покоряет умы и сердца геймеров по всему миру. Объяснить популярность данного продукта непросто, и сводиться она будет разве что к котикам. Тем не менее, данное обстоятельство позволяет Stray вот уже третью неделю подряд располагаться на втором месте в недельном чарте продаж в Steam, соперничая разве что со Steam Deck, которого здесь, в игровом чарте, справедливости ради, быть в принципе не должно.

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В остальном в чарте произошло много изменений, включая возвращение нескольких блудных попугаев в лице Grand Theft Auto V и The Forest. В целом же десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Steam Deck;
  • Stray;
  • Marvel’s Spider-Man Remastered;
  • Rust;
  • Raft;
  • The Forest;
  • Elden Ring;
  • Valve Index VR Kit;
  • Project Zomboid;
  • Grand Theft Auto V.
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RX 6600 за 30тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

В перспективе, безусловно, Stray закономерно упадёт вниз в чарте, но пока что котики правят миром.

#steam #valve #stray
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