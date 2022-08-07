Вот уже на протяжении нескольких недель приключение Stray про важные дела рыжего котика в неприветливом киберпанк-городе покоряет умы и сердца геймеров по всему миру. Объяснить популярность данного продукта непросто, и сводиться она будет разве что к котикам. Тем не менее, данное обстоятельство позволяет Stray вот уже третью неделю подряд располагаться на втором месте в недельном чарте продаж в Steam, соперничая разве что со Steam Deck, которого здесь, в игровом чарте, справедливости ради, быть в принципе не должно.
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В остальном в чарте произошло много изменений, включая возвращение нескольких блудных попугаев в лице Grand Theft Auto V и The Forest. В целом же десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Steam Deck;
- Stray;
- Marvel’s Spider-Man Remastered;
- Rust;
- Raft;
- The Forest;
- Elden Ring;
- Valve Index VR Kit;
- Project Zomboid;
- Grand Theft Auto V.
В перспективе, безусловно, Stray закономерно упадёт вниз в чарте, но пока что котики правят миром.