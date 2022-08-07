Сколько времени займёт эта подготовка — вопрос хороший.

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Почти в ДВА раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

На протяжении многих месяцев от студии Mundfish не поступало никаких сведений касательно её амбициозного проекта Atomic Heart. В начале июня коллектив сообщил, что в течение лета поделится новостями и подробностями своего творения, но вот лето уже практически на излёте, а новостей как не было, так и нет. Возможно, в ближайшие пару недель данное недоразумение будет исправлено, поскольку сегодня представители Mundfish опубликовали многообещающий пост в своём Telegram-канале, демонстрирующий скриншот из грядущего игрового видеоролика с подписью «Первый план ближайшего трейлера».

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Напомним, что Atomic Heart повествует альтернативную историю, в которой Советский Союз пошёл по пути максимального развития науки и техники, став самой технологически развитой страной в мире. С точки зрения жанра Atomic Heart является фантастическим RPG шутером с элементами приключения.

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Релиз Atomic Heart запланирован на конец текущего года, и несмотря на многочисленные слухи разработчики не подтверждают перенос проекта на следующий год.