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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В России заблокировали доступ к Patreon — сайту, предоставляющему услуги краудфандинга
Альтернатива — имеется.
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Существует весьма популярный в мире, но сравнительно малоизвестный в России вследствие наличия альтернативы ресурс под названием Patreon. В переводе его название означает «покровитель, патрон», и суть его деятельности заключается в том, чтобы пользователи могли «скидываться» на поддержание выпуска контента определённым лицом или группой лиц. Так вот, с сегодняшнего дня внимательные пользователи Рунета заметили, что доступ к данному ресурсу с российских IP-адресов заблокирован.

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Согласно беглой проверке на ресурсе GlobalCheck и внутри нашей редакции, портал действительно перестал открываться. Что стало причиной блокировки целого ресурса, неизвестно, но наиболее вероятное предположение — одна из публикаций выступающего за всё хорошее и против всего плохого студенческого издания DOXA, касающаяся специальной военной операции.

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В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

Если данное предположение верно, то строго непонятно, почему из-за одной публикации, к которой сам Patreon относится лишь косвенно, блокируется целый ресурс.

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mistergrim
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Автор, цитируя конституцию, опасно ходишь.
В России заблокировали сайт для создателей контента и их подписчиков Patreon
linux4ever
13:28
Их софт это адъ.
Самсунг - это Гнусмас, компания зарегистрировала торговый знак на радость хейтерам
Sheshenbek
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Ты что офигел что ли как это у меня нету друзей. Ты смотри у меня целая куча их
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У тебя нет друзей и не один как ты говоришь кореш за тебя не впрягётся. Погорелов И.
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