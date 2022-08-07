Существует весьма популярный в мире, но сравнительно малоизвестный в России вследствие наличия альтернативы ресурс под названием Patreon. В переводе его название означает «покровитель, патрон», и суть его деятельности заключается в том, чтобы пользователи могли «скидываться» на поддержание выпуска контента определённым лицом или группой лиц. Так вот, с сегодняшнего дня внимательные пользователи Рунета заметили, что доступ к данному ресурсу с российских IP-адресов заблокирован.
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Согласно беглой проверке на ресурсе GlobalCheck и внутри нашей редакции, портал действительно перестал открываться. Что стало причиной блокировки целого ресурса, неизвестно, но наиболее вероятное предположение — одна из публикаций выступающего за всё хорошее и против всего плохого студенческого издания DOXA, касающаяся специальной военной операции.
Если данное предположение верно, то строго непонятно, почему из-за одной публикации, к которой сам Patreon относится лишь косвенно, блокируется целый ресурс.