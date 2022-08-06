Несмотря на то, что до старта выставки осталось меньше трёх недель, подробностей о ней критически мало.

С 24 по 28 августа пройдёт традиционная выставка gamescom 2022, которая стала второй по масштабу после The Game Awards на фоне комы, в которую попала, и из которой вряд ли сможет в прежнем состоянии выйти E3. Тем не менее, несмотря на скорое начало мероприятия подробностей о нём всё ещё критически мало. Но кое-что иногда всё же просачивается.

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Так, например, стало известно, что на gamescom 2022 обязательно приедет Homeworld 3, о чём официально сообщили разработчики данной космической стратегии. В рамках выставки разработчики покажут свежий геймплей, а также пригласят прессу и создателей контента, чтобы те поделились своими, безусловно, совсем не ангажированными мнениями.

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Напомним, что релиз Homeworld 3 в начале июня отложили до первой половины следующего года. Так что раньше января — и это в лучшем случае — выхода продолжения культовой стратегии ждать не стоит. Что же до gamescom 2022, то церемония открытия, на которой традиционно анонсируют новинки и рассказывают об уже ранее представленных проектах, пройдёт вечером 23 августа. Мы в редакции будем пристально следить за мероприятием и выдавать в ленту все достойные внимания материалы.