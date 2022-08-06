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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Инсайдеры: по Deus Ex может выйти новый амбициозный проект, но произойдёт это крайне нескоро
На заметку девелоперам: к тому моменту амбиции могут перейти в статус обыденности.
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Последним крупным релизом в серии Deus Ex является Mankind Divided — проект, который звёзд с неба, мягко говоря, не хватал, и, оправдав своё название, разделил фанатов франшизы на «до» и «после». Если вы ещё остаётесь поклонником Deus Ex, то наверняка пребываете в ожидании новой игры этой культовой серии. Что ж, у инсайдеров Джеффа Грабба и Джейсона Шрайера есть для вас две новости, которые вполне можно объединить в одну.

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Итак, по сведениям Грабба, студия Eidos Montreal всерьёз намеревается выпустить новый проект в серии, причём он станет максимально амбициозным с планами по реализации в нём тех механик, которые не были представлены даже в Cyberpunk 2077. О чём идёт речь, конечно, пока остаётся только фантазировать, а занятие это крайне неблагодарное и, более того, крайне вредное, поскольку создаёт фальшивые ожидания, так что не будем даже пытаться этого делать.

Как бы то ни было, если у Eidos Montreal действительно в планах находится подобный проект, то выйдет он очень, очень и очень нескоро. Об этом заявил второй инсайдер Джейсон Шрайер. По его словам, сейчас Eidos Montreal полностью сконцентрирована на работе над проектом в новой интеллектуальной собственности, так что если игра по Eidos Montreal когда-нибудь и выйдет, то на это уйдут ещё многие годы.

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Иными словами, надеяться-то можно, но велика вероятность, что к моменту анонса, не говоря уже про релиз, вы утратите интерес к Deus Ex по вполне объективным и естественным причинам.

#eidos montreal
2
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Инсайдеры: по Deus Ex может выйти новый амбициозный проект, но произойдёт это крайне нескоро
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