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Легендарная 3D Realms, которая в данный момент принадлежит шведской Embracer Group, сообщила названия проектов, которые будут представлены в рамках грядущей выставки gamescom 2022. Разработчики планируют показать на мероприятии пять шутеров: Ion Fury, GRAVEN, Ripout, CULTIC и WRATH: Aeon of Ruin.

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Студия также намерена анонсировать на выставке минимум два новых проекта. Портфолио игроделов пополнится стратегией в реальном времени с ярко выраженным комедийным уклоном и необычной графикой. Разработчики уверены, что этот проект понравится не только фанатам одиночных игр, но также поклонникам сетевых баталий.

Про вторую игру 3D Realms успела заявить, что это «горячо ожидаемый» сиквел, в котором найдётся место уникальным пушкам, захваченному врагами скоростному поезду и невероятному уровню интерактивности.

Напомним, в январе текущего года руководство 3D Realms рассказало, что студия Slipgate IronWorks занимается разработкой некоего AAA-проекта по культовой серии. Работа идёт на базе движка Unreal Engine 5.

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Напомним, выставка gamescom пройдёт с 24 по 28 августа в Кельне. Также 23 августа пройдёт большая и ставшая традицией церемония открытия, которую проведёт вездесущий Джефф Кили. Скорее всего, там впервые будет представлено множество новых игр.