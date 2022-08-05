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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Замедление мобильного интернета в России исключено — Минцифры
Предпосылок нет, запасов оборудования хватит минимум на год.
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После того как страны коллективного Запада начали осуществлять в отношении России беспрецедентные агрессивные действия санкционного характера, многие пользователи Интернета, и в особенности его мобильного сегмента, начали переживать, что в перспективе держащееся на импортном оборудовании качество телекоммуникационных услуг в России рано или поздно снизится, а скорости доступа в Сеть снизятся. По всей видимости, в реальности это если вдруг и произойдёт, то, скорее, поздно, чем рано: об этом сегодня в беседе с журналистом «Известий» сообщили представители Минцифры.

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По словам представителей ведомства, сейчас запасов оборудования для поддержания и развития сетей в России хватит более чем на год. Кроме того, как считают в Минцифры, в перспективе может быть налажено его производство внутри страны. Также в ведомстве отмечают и другой фактор: снижение нагрузки на Сеть вследствие блокировок зарубежных интернет-сервисов либо их добровольного ухода с российского рынка.

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По подсчётам экспертов, средняя скорость мобильного интернета в России составляет порядка 21 Мбит/с. По данному показателю российские мобильные сети находятся на уровне с европейскими и американскими.

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V.L.A.D.L.E.N
14:18
Автор, ты там наверное обдрoчился от счастья?
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14:17
Есть пробитие
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V.L.A.D.L.E.N
14:16
Хyйню придумал - думаешь смешно? Да ниxуя не смешно. Твой юмор ничтожен, фуфайка ты абоссаная.
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ЁЖиКвtUmanЭ
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Если бы он был нарисованный,то эти черти не суетились бы так из за укрепления рубля.
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_DmS_
14:15
Вот бы они ещё разок цены до 50р за доллар спустили.
Российская сеть магазинов DNS продает комплектующие для ПК в Казахстане дешевле, чем в родной стране
Александр Тетюшин
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Миша - не хакерша, а добрый человек
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felsher 03
14:14
Ты бы в свою жопу завязывал горилку заливать! Она тебе потом в гейропах пригодиться черные члены обслуживать.
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ЁЖиКвtUmanЭ
14:13
С али таких за 7.5-8.5 кучу притащил новых.Всем кому продал,все довольны,у всех пашут будь здоров.
Российская сеть магазинов DNS продает комплектующие для ПК в Казахстане дешевле, чем в родной стране
Schokn-Itrch
14:12
Это уже очень близко к фотоохоте и фоторыбалке. Взламывать все подряд just4lulz.
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Александр Тетюшин
14:10
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