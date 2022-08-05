После того как страны коллективного Запада начали осуществлять в отношении России беспрецедентные агрессивные действия санкционного характера, многие пользователи Интернета, и в особенности его мобильного сегмента, начали переживать, что в перспективе держащееся на импортном оборудовании качество телекоммуникационных услуг в России рано или поздно снизится, а скорости доступа в Сеть снизятся. По всей видимости, в реальности это если вдруг и произойдёт, то, скорее, поздно, чем рано: об этом сегодня в беседе с журналистом «Известий» сообщили представители Минцифры.
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По словам представителей ведомства, сейчас запасов оборудования для поддержания и развития сетей в России хватит более чем на год. Кроме того, как считают в Минцифры, в перспективе может быть налажено его производство внутри страны. Также в ведомстве отмечают и другой фактор: снижение нагрузки на Сеть вследствие блокировок зарубежных интернет-сервисов либо их добровольного ухода с российского рынка.
По подсчётам экспертов, средняя скорость мобильного интернета в России составляет порядка 21 Мбит/с. По данному показателю российские мобильные сети находятся на уровне с европейскими и американскими.